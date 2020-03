Già espulso dal nostro paese fa rientro in Italia: cittadino marocchino arrestato in stazione a Ventimiglia

Un cittadino marocchino è stato arrestato dalla Polizia Ferroviaria di Ventimiglia perché inottemperante da un provvedimento di espulsione emesso nel 2018 dalla Prefettura di Cagliari.

L’uomo, fermato nelle ore scorse per un normale controllo, ha esibito agli operatori un documento di identità olandese. Una carta di identità che è stata sufficiente per dimostrare che lo straniero aveva effettivamente ottemperato agli obblighi della espulsione, ma imprudentemente aveva fatto ritorno in Italia prima dei tempi previsti per legge.

Di conseguenza è stato arrestato e accompagnato la stessa mattina in Tribunale per il rito direttissimo.