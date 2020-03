Arma di Taggia: bocconi per topi vicino alla ciclabile, gatto di una colonia morto dopo atroci dolori

Una nostra lettrice, Sara M., ci ha scritto per quanto accaduto ad Arma di Taggia, vicino alla ciclabile, nei pressi dell’area camper e del posteggio auto:

“Nella zona c’è una piccola colonia felina, seguita da volontarie che hanno sterilizzato le femmine e continuano a farlo spesso a loro spese. Spesso mi è capitato di sentire delle persone lamentarsi della presenza dei gatti e siamo stati avvisati che un gatto aveva la bava alla bocca, ma pur cercandolo non è stato trovato. Ieri mattina l’amara scoperta: aveva cercato riparo e conforto nella sua cuccia ma dopo terribili sofferenze è morto. Forse il veleno che ha ingoiato era in un boccone per topi. Ora mi chiedo se le persone che usano il veleno per topi o altri animali conoscono le sofferenze che infliggono: l’azione è particolarmente subdola poiché non provoca una morte rapida, essendo un anticoagulante provoca emorragie interne, vomito, deterioramento dei tessuti, spasmi solo per elencare alcune delle reazioni possibili. Il dolore è atroce. Nella maggior parte dei casi non esiste antidoto. Pericolosissimi per animali da compagnia, bambini (spesso hanno colori vivaci) e l’ecosistema. Io non vorrei mai essere colpevole di una cosa simile e voi? Il mio è un appello al cuore delle persone: non usate questi prodotti con superficialità, uccidono!”