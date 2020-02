Altri tre casi di Coronavirus in Costa Azzurra: uno vive in Italia e soggiorna nel dipartimento 06

Anche in Francia, ora che vengono eseguiti molti più tamponi di verifica, aumenta il numero di pazienti che hanno contratto il Coronavirus. Passati da 57 a 73 a livello nazionale, arrivano altri tre casi nel dipartimento delle Alpi Marittime.

Poche le informazioni che arrivano dalla vicina Francia, anche se il quotidiano Nice Matin conferma che non si tratta di casi collegati alla studentessa di Cannes. I nuovi riguardano due persone di età compresa tra 69 e 75 anni e che erano rientrati da un soggiorno in una zona a rischio oltre ad un 69enne che vive in Italia e soggiorna nelle Alpi Marittime.