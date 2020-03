Sanremo: svolta nella presentazione delle procedure anti sismiche, da lunedì se ne occuperà direttamente il Comune

Svolta nella gestione delle pratiche antisismiche per la città di Sanremo e per le altre della provincia di Imperia, che vorranno avvalersi degli uffici del comune matuziano, che verranno approntati per la gestione delle pratiche anti sismiche di tecnici e professionisti del settore.

Il Comune di Sanremo, anche dopo le delibere di Giunta e del Consiglio comunale, da lunedì si occuperà autonomamente delle pratiche relative alle autorizzazioni in zone sismiche. Quest'ultimo è un tema, conosciuto come ‘autorizzazioni cemento armato’, molto sentito dalla realtà produttiva locale e dagli ordini professionali, che più volte hanno denunciato i gravi ritardi nel rilascio delle autorizzazioni (fino ad oggi in capo alle Province) con le conseguenti ripercussioni negative sotto il profilo economico.

"Ora, con l'assunzione della delega, sarà il Comune stesso ad occuparsi di tutte le procedure di rilascio dei certificati e di effettuazione dei controlli relativi alle costruzioni nelle zone sismiche" ha spiegato l'assessore Massimo Donzella. Da lunedì, quindi, la delega passerà dalla Provincia al Comune che, ovviamente, avrà comunque bisogno di un breve periodo di assestamento mentre alcuni comuni limitrofi hanno già espresso interesse, affinchè Sanremo si occupi delle loro pratiche.

I tecnici, quindi, andranno a trasmettere le documentazioni attraverso lo sportello unico dell’edilizia e della attività produttive Sue e Suap. In proposito sul sito del Comune verranno pubblicate le istruzioni per le pratiche e verrà creato un ufficio interno, inerente le pratiche nel settore urbanistica in modo che i professionisti possano confrontarsi.

La decisione del Comune era già stata anticipata negli incontri con gli ordini professionali, sull’assunzione di questi nuovi compiti anche se gli uffici rimangono a disposizione per ogni tipo di chiarimento ed approfondimento e per eventuali nuovi incontri con gli ordini. Per garantire questo nuovo servizio sono stati avviati dei concorsi, che riguardano l’assunzione anche per questo tipo di servizio, in modo da arrivare all’assunzione di alcune figure tecniche (ingegneri) che amministrative per vagliare le pratiche che saranno presentate.

“Come Amministrazione si tratta di un impegno importante per il servizio - ha detto l’Assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Donzella - perché richiede la creazione di un nuovo ufficio, deputato a svolgere queste funzioni. Ma riteniamo, insieme ad altri Comuni della regione, di poterlo svolgere direttamente perché crediamo che una pratica, che ha una procedura edilizia e deve avere delle valutazioni sotto diversi profili, se gestita da un unico ente possa servire alla velocità della pratica, che una migliore valutazione anche sul piano generale e qualitativo. E’ importante, infatti, dare dei tempi certi ai professionisti ed a qualunque tipo di opera”.

L’apertura, da lunedì, dell’ufficio che si occuperà delle pratiche anti sismiche, è sicuramente una risposta importante che viene data dal Comune di Sanremo, ai professionisti del settore. Da oggi la Provincia non svolgerà più l’istruttoria e, da lunedì il Comune si adeguerà alla norma per quegli Enti che hanno assunto il servizio.