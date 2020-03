Immagini che rendono merito ad Imperia con uno splendido servizio di Davide Rampello su 'Striscia la Notizia' (Video)

Dopo Christian Militello anche Davide Rampello realizza un servizio ad Imperia. Ieri sera, infatti, è andato in onda un servizio all’interno del notiziario satirico di Canale 5, ‘Striscia la Notizia’.

Rampello, come sempre all’interno della rubrica ‘Paesi, paesaggi’, ha proposto una serie di splendide immagini tra Porto Maurizio ed Oneglia, passando dal Parasio, a Villa Grock ed ai portici di Calata Cuneo.

Si è parlato di Andrea Doria, nato ad Oneglia e della ‘Pizza all’Andrea’ che a Sanremo viene chiamata Sardenaira e che è stata indicata (impropriamente) come ‘focaccia rossa’. Ma c’è stato anche il tempo per parlare di Luca Garesio e Giovanni Calzia, una famiglia di artigiani della pasta fresca da generazione.

Le immagini hanno fatto vedere lo storico laboratorio ad Oneglia, con le sfoglie di pasta, i ravioli all’onegliese con bietole e salsiccia. Ma anche le tagliatelle ed i tortellini. Il tutto realizzato con macchine artigianali che funzionano dagli anni ‘50.

Un servizio sicuramente importante per Imperia e per tutta la Riviera dei Fiori, in un momento difficile sul piano turistico ed economico per tutti.