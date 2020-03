Bordighera: chiusura del terzo piano all'ospedale, Giuseppe Trucchi interviene dopo Tomatis (Cgil)

“Ho letto attentamente su Sanremonews le osservazioni di Tiziano Tomatis, a nome della Cgil, e le risposte della Direzione Aziendale della Asl 1 Imperiese in merito alla decisione di chiudere il terzo piano dell'ospedale di Bordighera e spostare ai piani inferiori i pazienti ivi assistiti”.

Interviene in questo modo Giuseppe Trucchi, Consigliere comunale di ‘Semplicemente Bordighera, che prosegue: “Se ben ho compreso, pur confermando che la sede idonea per assistere persone affette da Coronavirus viene individuata in apposito reparto ubicato presso l'ospedale di Sanremo, la Dirigenza Asl ritiene utile liberare anche un reparto presso l'Ospedale di Bordighera. Di fronte ad una emergenza sanitaria ribadiamo la nostra intenzione, già espressa nei giorni scorsi, di non attivare polemiche di alcun genere e rispettare i criteri della più ampia collaborazione anche se molti dubbi ci preoccupano”.

“Ci permettiamo però di portare alla attenzione dell’Asl – termina Trucchi - e della Regione due osservazioni. Con la previsione di una privatizzazione da mesi a Bordighera si vive un clima di dubbio e insicurezza che nuoce alla serenità dei dipendenti e che penalizza un distretto sanitario da sempre in difficoltà. Inoltre non appare più possibile rimandare ulteriormente una decisione operativa. Preghiamo il nostro Sindaco di farsi interprete di queste problematiche che debbono finalmente essere risolte per rispondere finalmente alle tante richieste sanitarie presenti non solo a livello ospedaliero ma anche territoriale”.