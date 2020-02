Riapertura scuole per tornare alla normalità, la forte critica di una lettrice "Scelta irresponsabile!"

“Buonasera. Scrivo dopo aver letto la notizia che, mentre il virus arriva ad Imperia dopo i casi della Costa Azzurra di cui il più recente a Monte Carlo, il governatore intende ‘riprendere la normalità nella Regione’ riaprendo le scuole in provincia di Imperia.

Mi domando quale sia la logica e dove sia il buon senso, perché in una decisione del genere non trovo né l'una né l'altro. Di fatto si vorrebbe tornare ad una presunta normalità mandando avanti un esercito di bambini e ragazzi per dare la sensazione che, anche se i mercati sono vuoti, i negozi anche e i locali chiudono, mentre l'insicurezza è palpabile e motivata, loro facciano da apripista per una ripresa che non avverrà certo con un provvedimento come questo, che giudico irresponsabile ed improvvido. I bambini e i ragazzi torneranno e vivranno le loro giornate scolastiche in aule certamente non sanificate, fredde per il prolungato periodo di chiusura e, da ultimo, non certamente alla distanza di sicurezza prescritta dai sanitari di almeno metri 1,80 cm. l'uno dall'altro.

Detto questo, malgrado il sorriso del Presidente Toti, ritengo questa una decisione irresponsabile e sciagurata perché, mentre gli adulti possono scegliere se andare al mercato o no, al bar o no, a farsi gli affari propri o no, alla riapertura delle scuole i ragazzi hanno l'obbligo di presentarsi alle lezioni. Quindi ritengo che veramente si stia superando il limite della credibilità dei nostri governanti piccoli e grandi, per non dire della loro incapacità di adottare decisioni serie e responsabili. Mandiamo avanti i bambini e gli studenti, senza dimenticare il personale docente e non, così, a spese loro, la Liguria dovrebbe riprendere la sua normalità. Ma dove stanno coloro che per primi hanno scatenato il panico? Dietro le loro scrivanie ad emettere ordinanze ‘ad capocchiam’ perché chi riapre le scuole mentre il virus arriva ad Imperia da Est e dalla Costa Azzurra (Monte Carlo) da ovest, definirle irresponsabili... è troppo poco!

Teresa Barazzetti – Sanremo”.