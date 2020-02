Ventimiglia: la 'psicosi' Coronavirus ferma anche la tv francese che doveva oggi intervistare il Sindaco Scullino

Incredibile ma vero. La direzione di France Tv, la televisione nazionale transalpina, ha vietato ad una troupe di France 3 nella versione della Costa Azzurra, di attraversare il confine per realizzare un’intervista al Sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino.

E’ accaduto questa mattina, quando il primo cittadino ha ricevuto attraverso una mail arrivata alla sua segreteria, la decisione di non venire a Ventimiglia, per realizzare un’intervista che era stata chiesta dalla redazione del terzo canale nazionale transalpino.

“Oggi doveva venire la troupe per un’intervista – ha detto il primo cittadino – ed invece la direzione centrale ha vietato agli operatori di attraversare la frontiera. Si tratta di un fatto che ci preoccupa e rimaniamo basiti per quanto accaduto. Noi, comunque, ci occupiamo delle nostre città e faremo il massimo per tutelarli. Sindaci e autorità francesi prendono le decisioni che vogliono, però noi ci rimaniamo male”.

Una situazione incredibile, che si configura nell’ambito dell’allarmismo generale nell’ambito della ‘psicosi’ che si legge a livello nazionale ed internazionale. Nonostante oggi arrivi il primo caso conclamato di Coronavirus, i francesi hanno il timore di venire in Italia ed una delle città penalizzate è anche Ventimiglia, che da giorni vede pochissimi transalpini in città.

Da evidenziare, invece, che 'Nice Matin', il noto quotidiano della Costa Azzurra, ha già intervistato due volte (ieri ed oggi) il Sindaco della città di confine con alcuni inviati che, nei giorni scorsi, hanno anche prodotto un reportage ad Alassio.