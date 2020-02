Coronavirus, non si sblocca la situazione ad Alassio. Galtieri: "Abbiamo fatto un passo indietro" (Video)

Angelo Galtieri, vice sindaco di Alassio, è intervenuto ai microfoni dei giornalisti presenti all'esterno degli hotel di Alassio attualmente in isolamento. Ecco il suo commento:

"Questa mattina purtroppo il supporto dell'Asl ci manca completamente, ieri sera hanno lavorato fino alle dieci facendo i tamponi e ricoverando ancora una persona - ha spiegato il vice sindaco alassino - noi ufficialmente non sappiamo niente, abbiamo un nervosismo interno all'albergo che è evidente, uno stato di stress fortissimo, stiamo aspettando che finalmente possano intervenire come avevano promesso ieri. Rispetto a ieri abbiamo fatto un passo indietro".

"Se stiamo ricevendo supporto? Abbiamo sempre delle positività, ci dicono che interverranno - ha continuato Galtieri - per il resto siete qua davanti e avete la visione di quale sia l'intervento effettivo di tutte le altre forze. Noi garantiamo quello che possiamo, un minimo di sicurezza, un supporto esterno di presenza altrimenti non ci sarebbe nessuno. La postazione esterna della Protezione Civile? Il problema vero e proprio è che abbiamo bisogno all'interno di una postazione permanente di operatori sanitari, senza di loro e gli addetti che possano provvedere alla pulizia delle camere la situazione può virare da un problema Coronavirus ad un problema di igiene gravissimo che può sfociare in altri tipi di problematiche mediche".