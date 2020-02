Coronavirus: gel igienizzante esaurito? Anche le farmacie della provincia di Imperia ricorrono alla produzione a 'km 0'

Con l'emergenza Coronavirus in atto, anche nelle farmacie della provincia di Imperia è caccia ai gel disinfettanti per le mani ed alle mascherine. Oggi trovare uno o entrambi è diventato pressoché impossibile.



Una soluzione? L'autoproduzione nel proprio laboratorio. Non tutte le farmacie scelgono questa strada, perchè si tratta di una pratica se vogliamo semplice ma vincolata da un iter molto rigido che spesso scoraggia le realtà imprenditoriali locali, soprattutto se non si ha un gran giro di vendite.



Così, in questo periodo dove la domanda di gel igienizzante per le mani è sempre più in crescita ma le scorte scarseggiano, ci sono farmacie che hanno scelto di puntare sul proprio laboratorio incentivando la normale produzione. In questo ambito spiccano sicuramente gli esempi della Farmacia Colombo di Sanremo, per citare uno dei laboratori più conosciuti che in queste ore sta cercando di produrre il proprio gel in quante più dosi possibile. Poi c'è anche chi come la Farmacia Revelli di Arma di Taggia, invece, ha preferito affidarsi ad una produzione a 'Km0' grazie alla San Pietro Lab di Diano San Pietro che ha aumentato significativamente la produzione del proprio preparato riuscendo a fornire il ricercato gel in un numero sufficiente di flaconcini.



Realtà che come tante altre farmacie della provincia di Imperia stanno cercando di fornire una risposta concreta alle richieste crescenti che arrivano quotidianamente da una clientela sempre più preoccupata. Tutto questo mantenendo sempre dei prezzi in linea con il mercato.



Un discorso del tutto analogo è quello che riguarda le mascherine respiratorie ormai introvabili in tutte le diverse tipologie. Ne esistono di vari tipi e le più complete per quanto riguarda questo particolare momento sono quelle con il filtro FFP3 o anche FFP2, ma la realtà è che sono andate a ruba persino quelle antipolvere o chirurgiche, ben più limitate per lo scopo. Infatti oggi riuscire a trovarle nei punti vendita della provincia di Imperia è impossibile, tanto che sono molte le farmacie che hanno preferito risolvere la questione mettendo direttamente un cartello sulla porta per evitare ai clienti inutili code. La speranza è che effettivamente da qui a qualche giorno questi presidi tornino ad essere disponibili ma ad oggi la realtà è ben diversa.