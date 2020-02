Coronavirus, Alassio: tensione alle stelle all'interno delle strutture. Le persone in isolamento: "Vogliamo tornare a casa" (FOTO e VIDEO)

È iniziata un'altra giornata per le persone attualmente in isolamento all'interno degli alberghi "Bel Sit" e "Al Mare" di Alassio, le strutture nelle quali oltre un centinaio di persone sono attualmente bloccate dopo la scoperta dei primi casi di Coronavirus in Liguria.



Nella giornata di oggi sono attese novità per quanto riguarda il trasferimento dei 43 turisti provenienti da Asti: ieri sera il governatore piemontese Alberto Cirio dichiarato che coloro di questi che risulteranno negativi ai tamponi e asintomatici verranno trasferiti presso una struttura individuata a Villanova d'Asti. Si attendono però i risultati dei tamponi.



Nel frattempo continua la situazione di nervosismo: questa mattina alcune delle persone si sono affacciate all'esterno dell'hotel lamentando il mancato arrivo di un effettivo sostegno e manifestando una volta di più la volontà di essere quantomeno trasferiti in strutture più idonee. E non mancano gli attacchi alla politica, accusata di ritardi nel trasferimento.



Sul posto a presidiare la zona è presente la Polizia Locale (il traffico in via Boselli, la via adiacente agli alberghi è stato chiuso) oltre alla Protezione Civile che sta installando una struttura esterna per coordinare gli ingressi negli hotel.