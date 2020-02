Alassio: tra poco il trasferimento dei turisti piemontesi, Toti "Abbiamo raggiunto un ottimo risultato" (Foto e Video)

“Abbiamo analizzato una delle situazioni più complesse, insieme al Sindaco che è la massima autorità cittadina in tema di Protezione Civile. In questo momento, grazie agli accordi con il Piemonte, tutti stanno rientrando nelle loro case, dove verranno presi in carico dalla sanità della loro regione”.

Lo ha detto il Presidente della Regione, al termine della riunione del Coc, in Comune ad Alassio, confermando quanto sta già avvenendo di fronte agli alberghi ‘Bel Sit’ e ‘Al Mare’, con il trasferimento dei turisti verso il Piemonte. “Abbiamo già accompagnato a casa loro i lombardi – prosegue Toti e, nelle prossime ore prenderemo contatti con la Regione Lombardia, per riavvicinare alle loro case chi resta negli alberghi. Abbiamo anche garantito assistenza, pulizie e cibo per chi rimane all’interno e chi non ha sintomi ed oggi siamo più tranquilli, anche perché gli alberghi sono stati alleggeriti mentre l’Asl lavorerà affinchè il personale possa continuare la vigilanza al proprio domicilio. Il tutto tenendo conto che ad Alassio dobbiamo guardare con grande attenzione, visto che è l’unico focolaio in regione”.

Su cosa accadrà alle scuole da lunedì Toti ha mantenuto la cautela: “Per quanto riguarda le scuole questa zona, in particolare, richiede una massima prudenza. Quindi, tra domani e domenica, con i risultasti che ci arriveranno, prenderemo delle decisioni che saranno coerenti con le altre regioni e secondo l’indirizzo del Governo nazionale. Nelle prossime ore ci sentiremo con Roma e, domenica, ci saranno le riunioni definitive tenendo conto che è importante la prudenza ma anche il fatto di non bloccare l’Italia. Se dovessi pensare ad Alassio ed i comuni limitrofi la prudenza sarà ovviamente fondamentale, ma le decisioni le prenderemo nei prossimi due giorni”.

Soddisfatto, al termine della riunione, il vice Sindaco di Alassio Galtieri: “Abbiamo raggiunto un risultato importante per le risposte da dare. Credo che, da oggi le problematiche sono superate e, se non ci sono intoppi, che stiamo uscendo dalla fase critica. Alassio è pronta a ripartire e devo ringraziare l’impegno di tutti perché hanno messo a disposizione della città risorse importanti. Questa fase di transizione durerà almeno ancora un mese ma, per Pasqua, saremo tutti pronti ed operativi. Rispetto a Lombardia e Piemonte noi siamo fortunati ma ci auguriamo che tutta Italia possa uscire da questa situazione”.