Imperia: itticoltura alla Galeazza, l'Assessore Marco Scajola “Pratica non ancora debitamente istruita"

Come Regione Liguria abbiamo risposto con favore all'invito all'incontro promosso dal Comune di Imperia per approfondire il delicato tema riguardante l' installazione di un impianto di itticoltura al largo della Galeazza.

"Durante la riunione che non aveva valenza di Conferenza dei Servizi - afferma l'assessore regionale Marco Scajola - abbiamo fatto presente che le modalità per condurre l' istruttoria comunale prevedono il ricorso alla Conferenza di Servizi della Legge 241/1990 con la quale si acquisiscono tutti gli elementi istruttori necessari. Abbiamo riscontrato che ad oggi la pratica non sia ancora debitamente istruita e quindi sono necessari ulteriori approfondimenti. Dietro nostra proposta il Comune ha concordato di convocare una Conferenza di Servizi istruttoria allargata, oltre che agli enti territoriali presenti oggi alla riunione, anche al Ministero delle politiche agricole, alla luce delle sopravvenute normative nazionali in materia di acquacultura. Per quanto riguarda l' argomento itticoltura, Regione Liguria anche attraverso l' impegno di risorse, e' favorevole ad un sostegno del settore, ma allo stesso tempo ribadisco che sia opportuno individuare con attenzione i luoghi preposti, poiché ad esempio nel caso della Galeazza riteniamo che sia un errore realizzare in una zona di pregio ambientale e naturalistico un impianto di questo tipo".

"Quindi - conclude l'assessore regionale Marco Scajola - auspichiamo che gli approfondimenti da svolgersi possano essere risolutivi della questione".