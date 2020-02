3 iniziative per un ufficio più green

Oggi termini quali sostenibilità, tutela ambientale, ecologia e green sono sempre più comuni e frequenti. È evidente che la tutela ambientale pregna ogni settore della vita quotidiana, compresa l’attività lavorativa in ufficio. Anche negli spazi di lavoro è sempre più importante preoccuparsi della salvaguardia del pianeta ottenendo tanti benefici a cui forse non tutti hanno pensato. Per esempio, le imprese e le aziende che hanno già incrementato le attenzioni verso il rispetto dell’ambiente, sono state in grado di registrare delle performance migliorate e ottenere un aumento dei profitti rispetto a prima.

Inoltre, un’azienda più attenta a queste tematiche cura anche il benessere dei suoi lavoratori. Vediamo quindi una breve lista delle iniziative green che tutti gli uffici dovrebbero mettere in pratica il prima possibile.

Impostare con attenzione il termostato

L’argomento della temperatura da tenere in ufficio è molto controverso poiché ogni lavoratore ha le sue preferenze. Inoltre, ci sono degli studi che indicano i pro e i contro di un ufficio caldo oppure freddo. In particolare, quest’ultima situazione pare abbia risvolti positivi sulla concentrazione. Tuttavia, lo scopo è quello di evitare gli sprechi, riducendo la dispersione termica che fa abbassare la temperatura durante l’inverno la fa aumentare durante l’estate, costringendo ad alzare il termostato, nel primo caso, e lasciare acceso per molte ore il condizionatore nel secondo. Un ufficio verde ha muri isolanti, doppie finestre e moderne caldaie con la tecnologia a condensazione. Grazie a queste iniziative, la bolletta del gas in inverno e quella della luce in estate si riducono considerevolmente.

Studiare il sistema di illuminazione

Tanti, purtroppo, sono convinti che la tutela dell’ambiente sia solo una perdita di tempo, ma tra i vantaggi nell’immediato c’è sicuramente anche il risparmio economico. In particolare, l’illuminazione in ufficio rappresenta un costo non è indifferente che incide sui profitti annuali. Le aziende che installano luci a LED registrano una notevole riduzione dei costi. Gli strumenti per il lavoro in ufficio come le lampade da scrivania, vanno scelte secondo un criterio di risparmio energetico. L’ideale sarebbe anche aggiungere dei sensori di movimento nelle zone meno frequentate dell’ufficio per evitare che la luce resti accesa a lungo senza motivo sprecando energia elettrica.

Differenziare i rifiuti

A casa come in ufficio è essenziale dividere e differenziare i rifiuti in base al materiale. Per alcuni potrebbe risultare un peso perché chi non è abituato, le prime volte perde un po’ di tempo per dividere correttamente le immondizie. Ormai da tempo ogni ufficio dovrebbe avere una zona di stoccaggio dei rifiuti con bidoni diversi destinati alla carta e cartone, alla plastica e imballaggi leggeri, al vetro, all’umido organico e, infine, al residuo non organico, che dovrebbe essere il meno possibile. L’azienda deve individuare il sistema di riciclaggio migliore e far sì che tutti i dipendenti lo rispettino al fine di inviare in discarica meno rifiuti possibili dando una mano all’ambiente.