Ventimiglia: pattuglie a terra e l'elicottero dall'alto per un maxi servizio di controllo dei Carabinieri contro l'abusivismo commerciale

Elicottero dall’alto e militari a terra, per un maxi servizio di controllo dei Carabinieri, tra quelli della Compagnia di Ventimiglia e del 15° Nucleo Elicotteri di Villanova d’Albenga, in occasione del mercato settimanale di oggi, per contrastare il fenomeno dell’abusivismo commerciale e della contraffazione.

Non è passato sicuramente inosservato l’elicottero dell’Arma, che ha pattugliato dall’alto per diverse decine di minuti e che consentito di monitorare con più efficacia i movimenti dei diversi ambulanti irregolari che di consueto agiscono nel tradizionale evento ventimigliese.

Nonostante un’affluenza di avventori un po' ridotta rispetto anche ai più recenti venerdì, grazie al contributo di osservazione aerea i militari sono infatti riusciti ad ottenere comunque un risultato di rilievo, eseguendo un importante sequestro penale di 150 articoli recanti marchi presumibilmente contraffatti. Borse, scarpe, giubbotti e articoli vari di pelletteria riportanti i contrassegni delle più importanti aziende di moda come Chanel, Michael Kors, Louis Vuitton e Gucci, che se messi in commercio avrebbero fruttato diverse decine di migliaia di euro di introito illegale.

Nella rete dei Carabinieri è finito anche un 31enne proveniente dalla Macedonia, in Italia senza fissa dimora e già noto alle Forze dell’Ordine, che a seguito delle procedure di identificazione è risultato irregolare sul territorio nazionale e pertanto deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria di Imperia per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

L’attività ha infine consentito di identificare un 32enne originario del Bangladesh sorpreso in possesso di 50 articoli di elettronica e di accessoristica messi in vendita senza la prevista autorizzazione, con il conseguente sequestro della merce e la relativa contestazione amministrativa.

Il servizio svolto conferma l’attenzione riposta dai Carabinieri del Comando Compagnia di Ventimiglia nell’ambito delle attività volte a garantire il regolare svolgimento in sicurezza del mercato settimanale, ma agendo contestualmente a contrastare un fenomeno, quello della contraffazione, che alimenta le criminalità organizzate a scapito degli imprenditori e dei commercianti regolari.