Sanremo: ancora in corso il lavoro di bonifica dei Vvf sull'imbarcazione distrutta ieri sera dal fuoco (Foto e Video)

Stanno ancora lavorando per le ultime operazioni di bonifica i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sanremo e del Comando provinciale di Imperia, sullo yacht di 35 metri che, poco dopo le 20 di ieri sera, ha preso fuoco andando quasi completamente distrutto, all’interno del cantiere nautico sul porto vecchio della città dei fiori.

Sono stati oltre 15 i Vigili del Fuoco che hanno lavorato con le autoscale e da terra, per spegnere le fiamme che avevano avvolto totalmente l’imbarcazione d’epoca di circa 60 anni, di proprietà di un armatore italiano che vive a Montecarlo. In questo momento sono in corso le operazioni di bonifica, che andranno avanti ancora per qualche ora.

Al termine scatteranno le indagini, per capire cosa sia effettivamente successo sullo yacht, visto che intorno alle 18.30 era già scattato l’allarme per la fuoriuscita di fumo dall’imbarcazione, subito bloccata dagli stessi Vigili del Fuoco. Poco dopo le 20 le fiamme si sono però levate altissime e lo yacht è andato completamente distrutto.

Ieri sera, sul posto, oltre ai pompieri sono intervenuti i militari della Guardia Costiera, Carabinieri e Polizia, che hanno totalmente chiuso all’accesso il porto vecchio, bloccando corso Nazario Sauro tra il Living Garden e la Permare, chiudendo anche gli accessi da via Nino Bixio. Fortunatamente, oltre all’imbarcazione e qualche attrezzo nella zona del cantiere, non si sono registrati altri danni, nonostante la vicinanza di Santa Tecla e delle auto parcheggiate all’inizio della darsena portuale.Ieri sera sul posto anche il Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, ed il Presidente del Consiglio comunale, Alessandro Il Grande

La diretta di ieri sera: