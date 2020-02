Coronavirus: 20 i pazienti positivi in Regione, in calo quelli in sorveglianza attiva. Toti "La situazione è sotto controllo" (Video)

Nella nostra regione sono 20 i pazienti positivi al tampone del Coronavirus, uno in più di ieri, tutti provenienti dal cosidetto ‘cluster’ di Alassio. Sono tre, invece, i tamponi effettuati da poco e per i quali si attende il responso. 514 sono infine i pazienti sotto sorveglianza attiva, ovvero in quarantena e monitorati dai medici. Di questi 30 sono nella Asl 1 Imperiese, 235 quelli della Asl 2 Savonese, 59 quelli ddell'Asl 3, 45 nell'Asl 4 e 145 nell'Asl 5. Il totale è in diminuzione rispetto ai 580 di ieri.

Sono questi i numeri snocciolati questa sera, dalla Regione Liguria nell’ambito dell’ormai noto ‘punto stampa’ della sera, ritardato alle 20.30 per il rientro della Giunta da Alassio, dove si è svolto il Coc e l’incontro con l’Amministrazione piemontese. “La situazione è sotto controllo – ha detto il Presidente Giovanni Toti – e, domani se sarà possibile, dai due alberghi di Alassio dovrebbero uscire alcuni dipendenti per posizionarsi in isolamento volontario per la sorveglianza attiva. Abbiamo parlato con i colleghi della Regione Lombardia, visto che rimangono i residenti nella zona di Castiglione d’Adda, chiusi all’interno dei due alberghi alassini per poter lavorare affinchè possano tornare nella loro regione di residenza. Non abbiamo pazienti positivi non tracciati e questo è frutto di un importante lavoro di mappatura che è stato fatto dai nostri professionisti. Al di là dei 44 tamponi risultati positivi, sono 20 quelli sul territorio liguri mentre, gli altri 24 sono quelli in presi in carico dalla sanità piemontese”.

Toti ha anche parlato di cosa accadrà la prossima settimana: “Un’ora fa ho parlato con il Ministro Speranza, che ha chiesto un tavolo di lavoro con una serie di esperti, che possa creare le linee guida, affinchè le Regioni decidano l’eventuale prolungamento dell’ordinanza. Cercheremo di essere il più possibile oggettivi e mi sembra ragionevole affidarci agli esperti. La decisione definitiva sull’apertura delle scuole, che potrà essere diversificata da quella delle Università, potrà essere presa a metà pomeriggio di domenica. E’ interesse di tutti tornare alla normalità della vita ma anche di evitare l’espansione del virus”.

Il Governatore ha anche confermato che la Regione sta prendendo misure, in via totalmente ipotetica, di possibili situazioni più gravi: “Sono misure che prenderemo solo se sarà indispensabile farlo e, quindi, tra tutti cerchiamo di essere ragionevoli perché, ritrovarsi senza le zone per le quarantene e le sale di rianimazione come accade in alcune zone d’Italia, potrebbe essere un grave problema. Lavoriamo affinchè la nostra sanità sia pronta a situazioni più gravi, che nessuno ovviamente si augura”.

L’Assessore alla Sanità, Sonia Viale: “Dobbiamo prepararci ad ogni evenienza e, quindi, abbiamo sviluppato un piano di formazione, grazie all’intervento dei nostri esperti inviando, attraverso i Direttori delle Asl, informazioni da dare a tutto il personale che opera nel sistema sanitario”. Lo stesso Assessore Viale ha poi sottolineato la problematica dei certificati medici per chi rientra a scuola (QUI).

L’Assessore alla Protezione Civile, Giacomo Giampedrone, ha sottolinea che domani ci sarà un quadro preciso delle persone che sono rimaste all’interno delle due strutture: “I primi due giorni negli alberghi – ha detto – sono stati di assestamento e, dopo il sopralluogo di oggi sono piuttosto tranquillo, in attesa della decisioni che prenderemo nelle prossime ore”.