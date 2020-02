Il consigliere Giusepep Faraldi a Praga per la finale per la Repubblica Ceca e la Slovacchia del concorso Sanremo Junior

Nei giorni scorsi si sono tenute a Praga le fasi finali per la Repubblica Ceca e la Slovacchia del concorso “Sanremo Junior”, nell’importante cornice di pubblico del teatro Hybernia, nel cuore della città. Su invito degli organizzatori, erano presenti il consigliere comunale Giuseppe Faraldi, per l’amministrazione comunale sanremese, e il rappresentante dell’Istituto Italiano per la Cultura a Praga.



Un’ottima organizzazione e uno spettacolo coinvolgente - ha commentato Giuseppe Faraldi - molto apprezzato anche dal rappresentante dell’Istituto Italiano per la Cultura. Aspettiamo le vincitrici a Sanremo a fine aprile, per la finalissima che porterà un migliaio di presenze in città. Un evento importante e molto atteso, visto anche il momento delicato che si trova ad affrontare il comparto turistico”.

Le vincitrici, Karolina Cizkova di 12 anni della Repubblica Ceca e Maria Valentova di 13 anni della Slovacchia, rappresenteranno i rispettivi Paesi nella finalissima che si terrà a Sanremo tra il 22 e il 25 aprile.