Il Comune di Taggia cerca un gestore per la Darsena: pubblicato il bando per la prossima estate

Il Comune di Taggia cerca un gestore per l’area della Darsena durante l’estate. Infatti è scaduto il precedente bando di affidamento. L’intenzione è di farne un luogo per attività ricreative e con un punto ristoro, contribuendo anche a fornire intrattenimento nella parte di levante del lungomare di Arma di Taggia.



In questa fase è stata avviata la procedura per manifestazione di interesse. In altre parole, un’indagine conoscitiva per scoprire se possano esserci soggetti interessati a gestire lo spazio tra il 13 giugno ed il 13 settembre prossimi. Quindi, non si tratta né di un invito a presentare delle offerte né di un bando di gara.



Il Comune ha posto alcuni ‘paletti’ da rispettare in merito alla tipologia di servizi minimi richiesti per ogni settimana della gestione:

- 2 serate d ballo liscio con orchestra dal vivo al sabato ed alla domenica

- 2 serate di ballo liscio o latino americano con DJ

- 1 serata di musica per giovani con dj

- 1 serata dedicata ai bambini con baby dance, animazione, spettacoli di magia; con eccezione del martedì



Oltre a questo, il Comune punta ad ottenere anche:

- l’organizzazione di 2 spettacoli di cabaret, uno al mese, a luglio ed agosto;

- l’installazione di un’attrazione per bambini;

- l’accesso gratuito all’area per le persone;

- la collocazione di un punto ristoro aperto dalle 8 alle 24.



Chi alla fine gestirà l’area della darsena dovrà anche procedere alla pulizia dell’area, fornire sedie per gli spettacoli, un service luci/audio, oltre al pagamento delle forniture e del canone demaniale. Il Comune metterà a disposizione un palco e si prende la libertà di poter concedere a fine stagione, un’eventuale proroga di un anno, nello stesso periodo temporale, per l’estate 2021.



"Ringrazio l'ufficio Turismo Sport Cultura per l'ottimo lavoro fatto in tempi brevissimi. In questo modo potremo ottenere maggiori possibilità di offerta con la speranza di poter affidare la zona anche quest'anno" sottolinea l'assessore al turismo Barbara Dumarte.

Le manifestazioni di interesse andranno presentate entro e non oltre il 10 marzo. Sarà compito del Comune valutare le singole proposte, per poi inviare, eventuali inviti ai soggetti che si saranno presentati. Chi avrà superato questa scrematura, sarà chiamato a presentare un’offerta. A quel punto, l’amministrazione deciderà a chi dare lo spazio per l’estate.