I cantieri sull'Autostrada dei Fiori tra Savona ed il Confine di Stato della prossima settimana

L'Autostrada dei Fiori ha indicato i cantieri che dal 24 febbraio al 1° marzo, in situazioni particolari, potrebbero creare rallentamenti al traffico sui Tronchi A6 (Torino/Savona) e A10 (Savona/Confine di Stato) di competenza.

Tronco A6 – Torino-Savona

Direzione Savona

- Tra Ceva e Millesimo dal km 82+450 al km 83+550, carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta, per lavori di rifacimento dell’impalcato del viadotto Mollere Sud, dal 07/11/2019 al 09/04/2020;

- Tra Millesimo e Altare: chiusura della corsia di sorpasso, per lavori di miglioramento sismico del viadotto Tapello dal km 101+700 al km 102+972 sud, dal 13/02/2019 al 30/04/2020;

- Tra Altare e Savona: dal km 108+900 al km 111+000 chiusura della corsia di sorpasso, per lavori di adeguamento e rinforzo del viadotto Castellaro, dal 11/12/2019 al 04/04/2020;

- Tra Altare e Savona: dal km 115+300 al km 116+200, chiusura della corsia di sorpasso e parte della corsia di marcia, per adeguamento e rinforzo viadotto Termoia di Sopra, dal 20/02/2020 al 03/04/2020;

- Tra Altare e Savona: dal km 121+500 al km 123+100: chiusura della corsia di sorpasso, per misure gestionali a seguito di evento alluvionale, dal 22/02/2019 al 09/04/2020.

Direzione Torino

- Tra Savona e Altare dal km 116+800 al km 114+200, chiusura della corsia di emergenza e marcia, per adeguamento e rinforzo viadotto Lodo, dal 04/12/2020 al 30/06/2020.

- Tra Millesimo e Ceva dal km 86+825 al km 86+088, chiusura della corsia di emergenza e marcia, per lavori di miglioramento sismico del Viadotto Valbona Molinazzo, dal 11/11/2019 al 30/04/2020;

- Tra Millesimo e Ceva dal km 84+400 al km 82+200, restringimento della carreggiata in regime di deviazione della carreggiata sud per lavori di rifacimento dell’impalcato del viadotto Mollere Sud, dal 07/11/2019 al 09/04/2020.

Tronco A10 – Savona – Ventimiglia - Confine di Stato

Direzione Italia (carreggiata Sud)

- Tra Finale Ligure e Spotorno dal km 57+820 al km 55+650 chiusura della corsia di marcia o di sorpasso per adeguamento della galleria Orco e manutenzione Viadotto Barelli dal 02/03/2020 al 06/03/2020

Direzione Francia (carreggiata Nord)

- Tra Spotorno e Finale Ligure e dal km 56+350 al km 57+700 chiusura della corsia di marcia o di sorpasso per adeguamento della galleria Orco dal 02/03/2020 al 06/03/2020