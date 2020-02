'Avanti Liguria': dalla Regione un video per guardare avanti, le foto di Marcello Nan dal golfo dianese

Dalla Regione Liguria ecco un video con il quale guardare oltre l’allerta Coronavirus, per superare un momento difficile sul piano morale ma anche su quello turistico ed economico. Intanto il fotografo di Cervo, Marcello Nan, ha testimoniato con il suo obiettivo un golfo dianese sereno, nonostante il Coronavirus.

Nelle sue immagini, oltre ad un invito a tutti a visitare il bellissimo golfo dianese, anche l’auspicio che questa situazione da incubo finisca al più presto e si possa tornare tutti a sdraiarci sulle nostre spiagge e a visitare i nostri borghi fruendo dell'ospitale professionalità degli operatori turistici.

Come ha spiegato all’AdnKronos Salute Susanna Esposito, presidente dell’Associazione mondiale per le malattie infettive e i disordini immunologici (Waidid): “Stare al sole fa bene perché aumenta la sintesi di vitamina D, ma contro i coronavirus non ha effetto. Mentre il fatto di stare all’aperto riduce, in effetti, il rischio di contagio che invece aumenta nei luoghi chiusi e affollati, ma questo per tutti i virus”.