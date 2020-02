Regionale verso Ventimiglia sporco, un nostro lettore "Poi ci spiegano come prevenire il coronavirus" (foto)

"Questo è il treno che mi sta portando a Ventimiglia, poi l'altoparlante dice come prevenire il coronavirus con lavaggi e pulizia delle mani". Lo scrive un nostro lettore, pendolare della tratta Imperia-Ventimiglia che ogni giorno si reca nella città di confine per lavoro.



Dall'emergenza Coronavirus Trenitalia ha avviato una serie di misure contro la diffusione della malattia, sanificando i treni. Dalle foto si vede però che dalle condizioni in cui versa il regionale non sarebbe rispettato il requisito di igiene richiesta.