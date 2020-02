Coronavirus, per i 43 turisti piemontesi in isolamento ad Alassio è previsto il trasferimento a Villanova d'Asti

In principio doveva essere quest'oggi, poi ancora un rinvio (con un comunicato del Comune di Alassio, poi smentito dalla Regione, che sembrava ormai dare il tutto per imminente): il trasferimento delle 43 persone del gruppo di Asti attualmente tra i soggetti in isolamento all'interno degli hotel "Bel Sit" e "Al Mare" di Alassio, in seguito alla ormai nota emergenza Coronavirus, continua a slittare e sebbene il governatore ligure Toti abbia fatto intendere che da parte di Regione Liguria sia tutto pronto per iniziare le operazioni, fino a poco tempo fa non vi erano certezze sulla concretizzazione di tale trasporto.

"Stiamo già eseguendo i tamponi su tutto il gruppo di Asti, in modo tale che se non dovessero risultare positivi potranno essere trasferiti in Piemonte in un luogo che ci comunicherà la Regione piemontese - ha fatto sapere il governatore ligure - siamo pronti a farlo già da stanotte. Chi non ha bisogno di cure mediche, può vivere la quarantena nella propria abitazione o possibilmente vicino al proprio domicilio".

A questo punto la palla è passata alla Regione Piemonte, che tra i casi di persone positive al Coronavirus ne sta affrontando due ad Asti derivanti proprio dal cluster di Alassio.

"Abbiamo concordato, assieme alla Protezione Civile e a Regione Liguria, che domani verranno effettuati i tamponi sul gruppo di astigiani - ha spiegato Alberto Cirio, presidente di Regione Piemonte - tutte le persone che risulteranno asintomatiche e negative saranno trasportate, in assoluta sicurezza, in isolamento volontario presso la 'Casa del Pellegrino' di Villanova d'Asti. Lì saranno assistite dalla Protezione Civile e dal personale sanitario. Questa struttura, più idonea rispetto all'albergo di Alassio e dotata di un'assistenza maggiore, è stata individuata per poter accogliere queste persone vicino alle loro abitazioni".