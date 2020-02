Coronavirus: il punto del governatore Toti “Situazione sotto controllo, si può pensare a un ritorno alla normalità” (Video)

Il governatore della Regione Liguria Giovanni Toti ha fatto il punto nel primo pomeriggio sull'emergenza Coronavirus, insieme al Prof. Matteo Bassetti responsabile del reparto di malattie infettive del San Martino di Genova.

In generale trapela un velato ottimismo in merito alla situazione in Liguria, tutti i pazienti ricoverati sono in buone condizioni di salute e non stanno correndo rischi particolari.

Questa sera saranno dati nuovi dettagli nel punto stampa di Regione Liguria convocato per le 18.30.