Coronavirus: Bagnagno (FI) "Il nostro sistema sanitario è di alto livello, gravi le parole di Conte, ha esposto l'Italia a critiche"

“Le parole che il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha utilizzato in questi giorni contro l’ospedale di Codogno e verso le azioni intraprese dai Presidenti di Regione, hanno esposto il nostro Paese a critiche da parte di altri Stati esteri, tanto da disincentivare i viaggi verso il bel paese. Come tutti sanno il nostro Sistema Sanitario Nazionale è d’eccellenza, così come i medici e gli Istituti, quali lo Spallanzani che è riuscito ad isolare il Coronavirus. La situazione non va di certo sottovalutata, non bisogna infatti allentare le misure preventive, che devono essere modulate sull’evolversi della situazione, ma non bisogna neanche creare falsi allarmismi che provocano un danno importante per la nostra economia.



La comunicazione deve essere rigorosa e veritiera ma, al contempo, rassicurare la popolazione. Non bisogna infatti essere docenti di economia finanziaria per accorgersi che parlare di sospensione delle tasse, nella sola zona rossa, mette a rischio migliaia e migliaia posti lavoro. Basti leggere i dati preoccupanti delle disdette alle prenotazioni alberghiere e delle tante manifestazioni, conosciute a livello internazionale che, appena rinviate, hanno creato danni al sistema produttivo. Forza Italia conferma la massima collaborazione per scongiurare l’emergenza, con un appello al Governo perché si abbia unità d’intenti” - Così Roberto Bagnasco, Capogruppo di Forza Italia in commissione Affari Sociali alla Camera, intervenendo in aula in merito al decreto “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19”.