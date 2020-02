Alassio: ultima giornata per gli ospiti degli alberghi in isolamento (Foto e Video)

Ieri sera i primi turisti, il gruppo di 12 persone provenienti da Vellezzo Bellini (provincia di Pavia) in accordo con Croce Rossa e Regione Lombardia, hanno fatto il loro ritorno a casa. Quest'oggi toccherà agli altri ospiti come ha spiegato ai nostri microfoni il vice sindaco di Alassio, Angelo Galtieri:

"La Regione sta lavorando in maniera splendida perché sta portando avanti condizioni di spostamento attraverso due regioni, quindi non è facile organizzare tutto questo. È stato fatto con velocità e credo che oggi si dovrebbe chiudere: un'operazione fantastica per i nostri ospiti che tornano a casa, quindi in un ambiente per loro confortevole".

Questa mattina, inoltre, c'è stata la consegna delle colazioni per mano di una persona incaricata dell'Asl: un'ulteriore miglioria ad una macchina organizzativa perfezionata dopo le polemiche della giornata di ieri quando, come reazione dettata sicuramente da una condizione di ansia e stress, i pasti erano stati lanciati fuori dalla porta dei due alberghi.