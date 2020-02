Sanremo: non solo Turismo, l’amministrazione sta pensando anche a un Tavolo per la Floricoltura

Ormai il Tavolo del Turismo è un elemento cardine della pianificazione amministrativa e, sulla stessa traccia, si sta muovendo qualcosa anche nel campo dell’agricoltura. L’assessore Lucia Artusi starebbe pensando alla creazione del Tavolo della Floricoltura per coinvolgere i produttori e le associazioni impegnate in uno dei settori maggiormente caratteristici in zona.

L’idea è emersa in questi giorni a Palazzo Bellevue e l’assessore Artusi sarebbe già al lavoro per contattare le associazioni e le aziende da convocare per la prima riunione. Quando? Per il momento non ci sono dettagli sulle date dell’appuntamento, ma si sta pensando a un faccia a faccia negli uffici comunali per pianificare il lavoro del nuovo Tavolo e darsi appuntamenti periodici.

All’orizzonte ci sono sempre le molte nuove sfide del comparto floricolo locale che, come noto, non gode più dei fasti di un tempo, ma resta sempre uno dei cardini dell’economia locale.