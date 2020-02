Nominati i nuovi rappresentanti locali di Forza Nuova a Sanremo e Ospedaletti

In provincia di Imperia prosegue la riorganizzazione di Forza Nuova. Dichiara il commissario provinciale Roberto Pardini: “Si è trovato un gruppo di amici, elementi indispensabili, nel momento in cui si vuole intraprendere un percorso, da questo nasce l’entusiasmo, una ritrovata passione per la politica. Sta prendendo forma e sostanza l’iniziativa politica raccolta per restituire la speranza di cambiamenti di fondo coerenti. Questa deve essere la filosofia politica di qualsiasi riforma elettorale. Un cammino che siamo convinti valga la pena di percorrere, costruendo interesse collettivo, capacità di dibattito, nella realtà di una proposta rivolta verso il futuro. A Sanremo è stato individuato il referente cittadino Roberto Zamboni, per Ospedaletti è stato nominato il referente Luca Lanteri”.