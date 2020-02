Liguria Popolare: “Il PD ha iniziato la campagna elettorale impugnando una legge importante per la nostra regione”

Intervento di Liguria Popolare in merito alla decisione del Partito Democratico di impugnare la legge sull'abitabilità dei seminterrati.

“Il Partito Democratico non perde occasione per danneggiare il settore dell'edilizia che ha bisogno invece di un aiuto concreto - scrivono da Liguria Popolare - in Regione Liguria il Movimento Civico Liguria Popolare attraverso il Presidente Andrea Costa (Consigliere Regionale) aveva presentato il 28 ottobre in IV Commissione "Territorio e Ambiente" la proposta, poi divenuta legge (n.30/2019), avente per oggetto l’abitabilità dei seminterrati al fine di consentire il recupero di superfici esistenti evitando ulteriore consumo del suolo e favorire l’edilizia. In sintesi lo scopo dell’iniziativa è promuovere, laddove sia possibile, la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente. L’altezza interna dei locali destinati alla permanenza delle persone non possa essere inferiore ai 2 metri e 40 cm contro i 2,70 attuali, offrendo così ai cittadini l’opportunità di utilizzare locali esistenti ma fino ad ora non utilizzabili. La Legge è stata poi portata avanti dall'assessore regionale competente Marco Scajola. Il Consiglio Comunale di Sanremo a fine ottobre aveva approvato all'unanimità un Ordine del Giorno di Liguria Popolare dove si presentava appunto questa opportunità e si chiedeva che Sindaco e Amministrazione si adoperassero per renderla al più presto applicabile. Oggi il governo giallo-rosso procede ad una impugnativa che non ha alcun motivo giuridico plausibile. Vorremmo capire bene la ratio giuridico-amministrativa che ha spinto il Consigliere Regionale del PD Garibaldi ha prendere una posizione polemica nei confronti di una legge che risponde ad una precisa esigenza del nostro territorio. Recuperare il patrimonio esistente andando a ripristinare ed utilizzare locali abbandonati”.