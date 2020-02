Baggioli (Forza Italia): “Cresce l’entusiasmo nel partito, ora guardiamo al futuro”

Intervento del commissario provinciale di Forza Italia Simone Baggioli in merito allo stato del partito in vista delle prossime elezioni regionali.

Cresce l’entusiasmo in Forza Italia. Tutti si stanno adoperando affinché la rinascita del nostro partito prosegua con interessanti momenti di confronto e di sviluppo di idee e progetti. Con Carlo Bagnasco e con l’On. Giorgio Mulè si sta lavorando proprio a questo e, nonostante le difficoltà dell’ultimo periodo, l’intenzione è proprio quella di evolverci e consolidare rapporti, non solo in vista delle Elezioni Regionali ma andando a confrontarci con quelle realtà civiche e a trazione liberale fortemente legate all’attività politica di Forza Italia. Quello che cerchiamo di fare è includere il maggior numero di persone nel nostro ambizioso progetto. A tal proposito ringrazio Angelo Dulbecco che, con impegno e tanta dedizione, sebbene l’impossibilità ad affiancarlo a causa del mio stato di salute, bene ha compreso la necessità di perseguire verso l’obiettivo comune, ovvero il rilancio del nostro Partito dopo anni di affanno. Guardiamo al futuro.