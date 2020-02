Lo spettacolo teatrale ‘Hollywood Burger’, con Enzo Iacchetti e Pino Quartullo, previsto al Politeama Dianese lunedì prossimo alle 21, è stato rinviato.

La data in cui lo spettacolo sarà recuperato verrà comunicata non appena possibile e comunque non prima del termine dell'emergenza sanitaria legata al Coronavirus. Saranno validi i biglietti già acquistati.