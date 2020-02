È una giornata di grande lavoro per i Vigili del Fuoco della nostra provincia. A Camporosso, in corso Repubblica, è stato necessario un intervento per un tetto danneggiato dal forte vento, così come a Sanremo, in corso Marconi, per alcuni rami pericolanti.

Due gli incendi in provincia. Il primo nella zona del capo Berta, il secondo (di maggiore entità) a San Lorenzo al Mare all’altezza della stazione di servizio autostradale “Valle Chiappa”.