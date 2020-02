Sanremo: ripartito l’incendio, completamente avvolto dalle fiamme lo yacht al cantiere di porto vecchio (foto e video)

Quello che sembrava un principio di incendio all’interno di uno yacht ormeggiato a porto vecchio, si è sviluppato violentemente in serata con fiamme altissime che hanno completamente distrutto l’imbarcazione di trenta metri.



L’incendio è ripartito intorno alle 20.30 ed è ancora in corso. Le operazioni di spegnimento dureranno diverse ore. Sul posto i vigili del fuoco con diversi uomini, polizia, carabinieri, guardia costiera, e come presidio la croce verde di Arma. Non ci sono fortunatamente feriti. Sul posto anche molti curiosi attirati dalla vastità delle fiamme, che documentano con foto e video.



LA DIRETTA FACEBOOK





I VIDEO DA PORTO VECCHIO