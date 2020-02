Sanremo: riparato il tubo di corso Garibaldi, l'acqua potabile sta tornando nelle case e nei negozi (Foto)

È stato riparato a tempo di record il tubo dell'acqua potabile saltato in corso Cavallotti questa mattina all'alba. Gli operai di Amaie e della ditta 'Marino' sono intervenuti per la sostituzione del tratto di condotta in ghisa saltato.

Il lavoro di riparazione è terminato nella seconda metà della mattinata e l'acqua potabile sta ritornando nelle case e nei negozi della zona. L'allarme è scattato stamani intorno alle 6.30 quando l'asfalto ha iniziato a sollevarsi e l'acqua a fuoriuscire invadendo la carreggiata.



E' stata subito interrotta l'erogazione dell'acqua per le abitazioni e i negozi di corso Garibaldi, via Fratti, piazza Colombo, via Manzoni e via Capitan Pesante. Le squadre di intervento hanno proceduto ad aprire la strada per raggiungere la tubatura rotta. Il tubo si era fessurato ed aperto per la pressione così è stata sostituita una sezione di circa 1 metro.

Nel frattempo la Polizia Locale ha proceduto a deviare il traffico da corso Garibaldi su via Ruffini. La strada rimarrà chiusa fino al pomeriggio, tempo necessario per per ripristinare l'asfalto nella zona del guasto.