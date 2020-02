Sanremo: esplode tubo in corso Garibaldi, case e negozi senza acqua da questa mattina. Strada chiusa al traffico (Foto e Video)

Gravi disagi da questa mattina all'alba per abitanti e negozianti di corso Garibaldi e vie limitrofe. Un tubo dell'acqua potabile è esploso causando anche gravi danni all'asfalto, tanto che al momento la zona è senza acqua corrente e la strada è stata chiusa al traffico.





Il tutto ha avuto inizio con l'asfalto che ha iniziato a sollevarsi e i residenti, comprensibilmente preoccupati, hanno chiesto l'intervento di Amaie. Gli operai, insieme a quelli della ditta 'Marino', si sono subito messi al lavoro per individuare il guasto, mentre la Polizia Municipale ha bloccato il traffico. Al momento è possibile solo la svolta in via Ruffini.

Il guasto riguarda le abitazioni e i negozi di corso Garibaldi, via Fratti, piazza Colombo, via Manzoni e via Capitan Pesante. Si punta al ripristino entro il primo pomeriggio.