Intervento della Polizia ieri sera sul solettone di piazza Colombo. Gli agenti, presenti con tre pattuglie del Commissariato matuziano, hanno identificato alcuni giovani che in quel momento si trovavano in zona.

Come noto il solettone della piazza, specie nelle ore notturne, è spesso mal frequentato e non sono rari gli episodi di violenza o le risse. L'intervento della Polizia si inserisce nella lunga serie di controlli del territorio e, in particolare, degli angoli più a rischio in città.