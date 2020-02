Sanremo: riaperta nel pomeriggio corso Garibaldi dopo la chiusura di questa mattina (Foto)

È stata riaperta al traffico corso Garibaldi a Sanremo. La via del centro è stata interessata per tutto il giorno dalla rottura di una tubatura del servizio idrico. L’allarme è scattato questa mattina intorno alle 6.30 quando l’asfalto ha iniziato a sollevarsi e l’acqua ha invaso la carreggiata.

Sul posto sono intervenute le squadre di Amaie e della impresa Marino. Nel frattempo, per iniziare la riparazione della conduttura è stata interrotta la fornitura d’acqua per abitazioni e attività su corso Garibaldi, via Fratti, via Manzoni, via Capitan Pesante e piazza Colombo. Già a metà mattinata a tempo di record, il servizio idrico era stato ripristinato. C’è voluta qualche ora in più per procedere a tappare lo scavo fatto e ripristinare poi l’asfalto.