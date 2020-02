Nuove assunzioni in ambito sanitario anche nella nostra provincia con l'emergenza del Coronavirus

Con l’emergenza Coronavirus possono arrivare nuove assunzioni in ambito sanitario. È notizia di poco fa, infatti, che Alisa ha disposto assunzioni straordinarie in tutte le Asl della Liguria.

Ai fini di fronteggiare i maggiori carichi di lavoro legati all’emergenza sanitaria si chiede con urgenza di indicare i fabbisogni aggiuntivi del personale da assumere, attingendo alle graduatorie concorsuali. In particolare la richiesta è indirizzata ai direttori delle Asl 1, 3, 4, 5 e agli ospedali Galliera, Gaslini, San Martino ed Evangelico, e ai commissari della Asl 2.

“E’ arrivata la risposta ai nostri comunicati stampa dei giorni scorsi, in cui chiedevamo, oltre ai presidi sanitari, anche procedure straordinarie per il personale”, ha commentato Enrico Boccone, segretario regionale di Nursing Up Liguria.