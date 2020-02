Imperia: il presidente della Provincia ha incontrato il nuovo Questore Pietro Milone

Visita istituzionale questa mattina nella sede della Provincia da parte del nuovo questore di Imperia dott. Pietro Milone, che si è intrattenuto con il Presidente Domenico Abbo.



"Saluto con cordialità l’arrivo al vertice della Questura di Imperia del dottor Pietro Milone - dice Abbo - Il suo ricco curriculum e l’esperienza che ha maturato, ricoprendo incarichi delicati e centrando risultati di grande spessore, sono una garanzia per la nostra comunità alle prese con problematiche particolari, che devono fare i conti anche con la posizione di frontiera della provincia di Imperia. Al nuovo questore vanno i migliori auguri di buon lavoro dell’Amministrazione provinciale".



Il Presidente della Provincia aggiunge: "Nei giorni scorsi ho ricevuto e salutato il questore uscente, dottor Cesare Capocasa, al quale ho manifestato sentimenti di gratitudine per il lavoro svolto sul nostro territorio sia per quanto riguarda la prevenzione sia per quanto riguarda i risultati operativi ottenuti".