Enpa di Sanremo: il cagnolino Blu aspetta una nuova famiglia

Ciao amici sono Blu sono qui, non so perché non ho fatto nulla di male vorrei tanto avere una mamma tutta per me che abbia pazienza di farmi ritrovare un pò di fiducia nel genere umano, io Vi aspetto. Ho circa un anno e sono di taglia medio piccola.

Ciao a presto venite al rifugio e chiedete di me.



Per tutte le informazioni e per conoscere Blu potete venire al Rifugio Enpa in Strada San Pietro 96. Aperto da lunedì a sabato dalle 15 alle 18.30 numero di telefono 0184 575000