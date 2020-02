A causa di alcun lavori previsti sulla tratta, l’autostrada A10 sarà chiusa per due giorni tra Arma di Taggia e Imperia Ovest.

Dalle 23 di domani alle 4 di venerdì resterà chiusa al traffico la carreggiata in direzione Francia, mentre dalle 23 di venerdì alle 4 di sabato in direzione Savona.

Nella zona sono previsti lavori per la sostituzione delle barriere di sicurezza del viadotto ‘Tufo’ di via Italia e via Francia.