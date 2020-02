Situazione sotto controllo ad Alassio: Sonia Viale "Al momento nessun altro provvedimento da prendere" (Video)

Non cambia la situazione ad Alassio, anche dopo i nuovi 4 casi di Coronavirus che vanno ad aggiungersi al primo in Liguria, riscontrato ieri e che ha visto il trasferimento della donna lombarda al San Martino di Genova.

La conferma arriva dall’Assessore alla Sanità della Regione Liguria, Sonia Viale, anche dopo il riscontro di altri 4 nuovi casi, sempre da clienti dei due alberghi alassini, che vedono una comitiva all’interno da diversi giorni per trascorrere un breve periodo di vacanza

Sonia Viale ha rassicurato la cittadinanza alassina: “In questo momento le persone che hanno contratto il virus sono state trasferite al San Martino di Genova. Sono in buone condizioni di salute anche se il loro tampone è risultato positivo. Per quanto riguarda la zona di Alassio, il Presidente Giovanni Toti si è confrontato con il Ministro della Salute e con la Protezione Civile ed ha deciso di non intervenire con ulteriori provvedimenti. Dopo il consulto di stamattina e dopo i nuovi 4 casi non verrà cambiato nulla su Alassio”.