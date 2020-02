Sanremo: in arrivo mascherine e Amuchina per i dipendenti comunali a contatto con il pubblico. Ormea: “Una nostra scelta per la loro tranquillità”

Il Comune di Sanremo corre ai ripari e va incontro alle richieste dei dipendenti in questi giorni di allerta Coronavirus. Nelle prossime ore arriveranno a Palazzo Bellevue le mascherine e le boccette di Amuchina per i dipendenti che ogni giorno lavorano a stretto contatto con il pubblico, incontrando centinaia si persone.

La procedura è stata seguita e portata avanti dall’assessore al Personale, Silvana Ormea che, tra mille difficoltà, ha reperito le mascherine a norma, quelle con il filtro. Ricordiamo, infatti, che quelle ‘normali’ servono a nulla se non come effetto placebo. È vero che le mascherine sarebbero utili solamente ai contagiati ma, in questo caso, possono essere una garanzia in più in un periodo nel quale il contatto umano può rappresentare dei rischi specie per le categorie più deboli o per chi ha problemi di salute pregressi.

“Non si trovano mascherine su tutto il territorio, me nelle prossime ore dovrebbero arrivare insieme alle boccette di Amuchina - ha dichiarato ai nostri microfoni l’assessore Ormea - si tratta di una nostra scelta per la tranquillità dei dipendenti, non c’è nessuna linea guida del Ministero. È stata una decisione per fare in modo che tutti possano lavorare in serenità. Avranno tutti la loro mascherina e un flacone di Amuchina a testa”.