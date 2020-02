Ribellione nei due alberghi in 'quarantena' da Coronavirus ad Alassio: pasti lanciati fuori dalla porta (Foto)

Gli ospiti costretti alla misura precauzionale della quarantena nelle due strutture alberghiere "Bel Sit" e "Al mare" di Alassio hanno inscenato, verso le 14 di oggi, una protesta relativa alla consegna dei pasti.

Ricordiamo che alle derrate alimentari sta provvedendo il Comune, grazie alla collaborazione delle mense scolastiche. Tuttavia, gli ospiti degli alberghi hanno lamentato il fatto che non è possibile utilizzare le cucine degli alberghi nemmeno per scaldare i pasti e che i piatti non sono stati recapitati nelle camere, pertanto il pranzo è arrivato freddo.

Come reazione, dettata sicuramente da una condizione di ansia e stress, i pasti sono stati lanciati fuori dalla porta dei due alberghi e successivamente raccolti dal personale che ha ripulito l'ingresso.