Ordinanza per il Coronavirus: Toti "Un eventuale prolungamento verrà deciso tra domani e venerdì"

“Verrà presa una decisione nei prossimi due giorni sulle chiusure della scuole da lunedì prossimo”. Lo ha detto il Presidente della Regione, Giovanni Toti in relazione all’eventuale ulteriore stop della frequentazione scolastica in Liguria per l’emergenza Coronavirus.

Il Governato ha confermato che la decisione verrà presa di concerto con il Governo e potrebbe cambiare di provincia in provincia, a seconda della vicinanza con i focolai del virus. “Non decideremo nulla prima di un paio di giorni – ha detto Toti – perché la situazione è in evoluzione continua. Ci sentiremo con il Presidente Conte e con il Ministro Speranza per prendere le decisioni merito e decidere le procedure”.

Nelle ultime ore erano infatti circolate voci sul possibile prolungamento dell’ordinanza e quindi della chiusura delle scuole, mentre il Governatore ha al momento chiesto di attendere: “Se mi chiedete di dirvi cosa faremo lunedì non possiamo dirvelo”.