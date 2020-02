Nizza: all'aeroporto nessun allerta Coronavirus. Ieri tre voli per Roma annullati, ma era solo per uno sciopero

L’aeroporto più vicino alla nostra provincia è quello di Nizza e, ovviamente, è utilizzato da molti imperiesi per gli spostamenti, soprattutto in Europa.

Mentre ai confini di Ponte San Luigi, San Ludovico e sulla A10 la situazione rimane assolutamente identica a quella dei giorni scorsi (senza controlli oppressivi delle autorità francesi), anche allo scalo della Costa Azzurra non si registrano particolari problemi, anche se qualche sintomo di ‘psicosi’ da Coronavirus c’è.

Come riporta oggi ‘Nice Matin’, infatti, alla farmacia dell’aeroporto sono state vendute ben 500 mascherine, nella sola giornata di lunedì ma anche moltissime confezioni di gel disinfettante. Ai passeggeri non sono passati inosservati quelli di origine asiatica che indossavano le mascherine protettive. Ma non è per il Coronavirus, bensì una abitudine culturale. Nei paesi del sol levante, infatti, quando si soffre di raffreddore o influenza, si evita di contaminare chi ti circonda.

Al momento la direzione dell’aeroporto, che non ha voli diretti da e per la Cina, non ha ricevuto raccomandazioni specifiche dalle autorità competenti, per fronteggiare il virus. Ieri qualche preoccupazione per la cancellazione di tre voli Alitalia per Roma. Qualcuno pensava fosse per il virus e, invece, era solo per uno sciopero indetto nel nostro paese.