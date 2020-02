Genova: al San Martino con dolori al petto e dopo dice di aver avuto contatti con il paziente che ha il Coronavirus (Foto e Video)

Un uomo di La Spezia e 19 operatori del pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova, da questa notte in isolamento fiduciario precauzionale, come da protocollo operativo, nei nuovi ambienti dedicati nel nosocomio genovese.

Sono gli effetti di un caso avvenuto questa notte, proprio al San Martino, e che dovrebbe far riflettere sul comportamento di tutti, in questo difficile momento dettato dal Coronavirus. Verso le 3.30, infatti, l’uomo si è presentato al pronto soccorso, denunciando un forte dolore toracico. Gli operatori presenti sono subito intervenuti ma, nel corso dell’anamnesi, l’uomo ha dichiarato di essere stato in contatto con il 54enne che, ieri, è stato dichiarato come secondo paziente con il virus nella nostra regione.

Questi gli ambienti dove sono stati accompagnati gli operatori entrati in contatto con l'uomo e dove sono tutt’ora.

Proprio per questo il paziente è stato trasportato nel reparto di Malattie Infettive e, insieme ai 19 operatori del Pronto Soccorso con cui è entrato in contatti, è stato accompagnato in isolamento fiduciario precauzionale. Al paziente è stato praticato il tampone ed ora i medici sono in attesa dei risultati. I 19 operatori sono: 8 infermieri, un Oss, 5 barellieri, 2 militi delle pubbliche assistenze, un autista e 2 medici.