Coronavirus: in Regione da oggi sala operativa di protezione civile in assetto di allerta con personale qualificato

Da oggi la sala operativa della protezione civile regionale in viale Brigate Partigiane, 2 va in assetto di allerta per la gestione dell’emergenza coronavirus.

Lo ha deciso il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, insieme all’assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone per rispondere al meglio alle necessità del territorio.

La sala operativa che è sempre aperta si attrezzerà ulteriormente con personale di sala qualificato che supporterà i comuni che ne avranno bisogno e tutte le strutture che ospiteranno le persone che sono o saranno poste in quarantena obbligatoria.