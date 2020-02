Coronavirus: dalla Francia il primo decesso e due nuovi casi, in Costa Azzurra eseguiti 22 tamponi

È quanto ha affermato il prefetto delle Alpi Marittime Bernard Gonzalez in un'intervista a Nice-Matin. 22 test del Coronavirus sono stati eseguiti nelle ultime ore nelle Alpi Marittime ma nessuno è stato confermato. Come scrive oggi il quotidiano ‘Nice Matin’ anche il CHU di Nizza e l'ospedale Lenval hanno adottato misure eccezionali per la minaccia della malattia sulla Costa Azzurra.

Sono attesi tre risultati del test che dovrebbero essere conosciuti entro mercoledì mentre in Francia sono stati rilevati due nuovi casi: una donna cinese tornata dal suo paese il 7 febbraio e ricoverata in ospedale a Parigi. Il secondo è il quattordicesimo nel paese transalpino. Si tratta di un francese tornato da un soggiorno in Lombardia in ospedale nel Rodano.

Intanto il primo francese è morto, dopo essere stato infettato dal Coronavirus, nella notte appena trascorsa a Parigi. Lo ha annunciato il Ministero della Salute, secondo il quale si tratta di un uomo di 60 anni.