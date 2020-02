Bordighera: conferma di rinvio per il mercato di domani, Ingenito "Ho spiegato le ragioni a chi di dovere"

Non si svolgerà il mercato ambulante di Bordighera, che come sempre era previsto per domani nella città delle palme. La conferma arriva dal Sindaco, Vittorio Ingenito, anche dopo le richieste (di Confesercenti e Confcommercio, su sollecitazione dei commercianti) di tornare su suoi passi, autorizzandolo.

Nei giorni scorsi avevamo registrato la preoccupazione tra gli ambulanti, per la decisione assunta dall'amministrazione della città delle palme, di estendere le prescrizioni di chiusura legate all'ordinanza regionale per il contenimento dell'emergenza Coronavirus.

Quest’oggi il Sindaco ha confermato che la decisione presa non viene ritrattata: “Ho spiegato le ragioni a chi di dovere – ci ha detto Ingenito – e penso sia opportuno non alimentare tensioni e, invece, muoversi ma con profilo basso in questa fase particolarmente difficile per la nostra zona”.

Ricordiamo che, invece, i Comuni di Ventimiglia, Sanremo e Taggia hanno deciso di svolgere regolarmente il mercato, rispettivamente venerdì e sabato prossimi e per Taggia lunedì scorso (così come ieri a Sanremo, dove tra l’altro erano pochi i clienti).